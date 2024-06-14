Новый тренер «Ювентуса» Мотта позвонил капитану «Наполи»

Рулевой «Ювентуса» Тьяго Мотта уже занялся выполнением профессиональных обязанностей на новом рабочем месте.

Назначение экс-наставника «Болоньи» было официально подтверждено в среду. Согласно сведениям Sportitalia, с тех пор Мотта уже успел лично связаться с одной из трансферных целей «бьянконери» – капитаном «Наполи» Джованни ди Лоренцо. Тренер позвонил правому защитнику и обсудил с ним вероятный переход.

Недавно стало известно о встрече ди Лоренцо с Антонио Конте. «Наполи» убеждает 30-летнего футболиста остаться, несмотря на заявления его агента. Судя по всему, ситуация прояснится уже после Евро-2024.