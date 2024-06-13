На Морату появился новый претендент из Серии А

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората планирует сменить клубную прописку нынешним летом.

Кандидатуру испанца рассматривает «Рома». По сообщениям TMW, в четверг рулевой «волков» Даниэле де Росси дал понять директорам клуба, что хочет видеть 32-летнего экс-игрока «Ювентуса» в своей команде. В контракте форварда с «матрасниками» прописан пункт отступных в размере 15 млн евро, но римляне могут арендовать его с возможностью выкупа.

Напомним, недавно Альваро Мората заявил, что готов уйти из «Атлетико» в предстоящее трансферное окно. Одним из претендентов на футболиста считается «Ювентус».