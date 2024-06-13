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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист: «Ювентус» поступил правильно, выбрав Тьяго Мотту» эксклюзив

13 Июня 2024 • 23:09 Комментировать

Журналист из Турина Андре Барджоне рассказал, что думает о назначении Тьяго Мотты главным тренером «Ювентуса».

В среду «бьянконери» официально объявили о заключении договорённости с бывшим наставником «Болоньи». Контракт рассчитан на три года.

«Я думаю, «Ювентус» сделал очень хороший выбор, решив нанять Тьяго Мотту. Это молодой, способный и очень амбициозный тренер, который вернёт команде желание побеждать.

Добиться этого снова будет непросто, потому что нынешняя Серия А – очень конкурентный чемпионат, особенно с приходом в «Наполи» бывшего тренера «Ювентуса» Антонио Конте. Также Мотте будет очень трудно при переходе, как это говорится, с одной скамейки на другую: всё-таки руководить «Болоньей» и «Ювентусом», которым хотели бы руководить многие тренеры, – это очень разные вещи.

У «Ювентуса» есть некий план – стать за три года командой-победителем, задача именно на дистанции. Поэтому на роль главного тренера выбран Тьяго Мотта – у него будет время выстроить что-то своё. Придётся непросто, но «Ювентус» будет стараться снова стать лидером», – сказал в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Барджоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Тьяго Мотта
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