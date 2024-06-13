Кьеза примет решение о своём будущем после Евро-2024

Форвард туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза определится со своим будущим после окончания чемпионата Европы-2024.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 26-летний нападающий встретился с руководством туринского клуба, но никаких конкретных решений стороны не достигли. Отмечается, что «Ювентус» открыт к предложениям о продаже футболиста.

В прошлом сезоне Федерико 37 раз выходил на поле в футболке «Ювентуса», 10 раз поразил ворота соперников и оформил три результативные передачи на своих партнёров. Его контракт с туринцами рассчитан до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 44,6 млн евро.