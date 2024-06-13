Йевтич: «Уверен, что Кварацхелия покинет «Наполи»

Экс-футболист «Рубина» Дарко Йевтич высказался о возможном переходе вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в другую команду.

Игрок заявил, что не видит причин, по которым Кварацхелия не мог бы уйти из «Наполи» в топ-клуб этим летом.

«Хвича должен расти, у него все для этого есть. Уверен, что он покинет «Наполи», но когда – сказать не могу», — приводит слова Йевтича Metaratings.

Напомним, что 23-летний Кварацхелия присоединился к «Наполи» в 2022 году. В минувшей кампании футболист появился на поле в 45 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором девяти голевых передач.

Контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость вингера в 80 миллионов евро.