В «Вероне», клубе итальянской Серии А – новый главный тренер. Им стал Паоло Дзанетти, сменивший на посту Марко Барони, тот отправился в Рим, где возглавил местный «Лацио».

41-летний тренер подписал с новым клубом годичный контракт, однако в соглашении есть опция автоматического продления.

«Верона», напомним, по итогу сезона избежала вылета, финишировав на 13-м месте. Суммарно клуб набрал 38 очков.

Что касается последнего места работы Дзанетти, то это был «Эмполи». Ранее он работал в «Венеции», «Асколи» и «Зюйдтироле», а также «Реджане». В бытность игроком больше известен как полузащитник «Эмполи» и «Торино».