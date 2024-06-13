Ибрагимович – о Лиге чемпионов: «Я не ищу мести»

Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович дал комментарий по поводу предстоящего выступления команды в Лиге чемпионов.

«Когда ты в «Милане», у тебя есть шансы выиграть всё. Но я не ищу мести за то, что мне не удалось выиграть как футболисту. Я хочу изменить ситуацию к лучшему в месте, которое даёт мне возможность сделать это. К моей футбольной карьере это не имеет никакого отношения. Сейчас я начинаю всё с нуля, хотя мне есть что дать. Я хочу выиграть всё и войти в историю», - слова Златана приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что «Милан» в прошлом сезоне не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов.