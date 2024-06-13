Ибрагимович прокомментировал назначение Фонсеки тренером «Милана»

Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал назначение Паулу Фонсеки на должность главного тренера команды.

«Мы хорошо изучили Фонсеку. У него есть все качества, которые нам нужны. Мы выбрали его, чтобы привить его подход футболистам, и чтобы команда играла доминантно и уверенно. Когда мы говорили с Фонсекой, то увидели, что он очень амбициозен и имеет огромное желание быть успешным. В «Милане» у нас тренер, а не менеджер», - цитирует Ибрагимовича журналист Джанлука ди Марцио через свой сайт.

Напомним, что предыдущим клубом Паулу Фонсеки был французский «Лилль».