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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович назвал трёх звёзд, которые не покинут «Милан»

13 Июня 2024 • 17:37 Комментировать

Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович назвал трёх звёздных футболистов команды, которые не уйдут из клуба в летнее трансферное окно. По словам Ибрагимовича, вратарь Майк Меньян, защитник Тео Эрнандес и нападающий Рафаэл Леау продолжат играть за «россонери».

«Меньян, Тео и Леау остаются», - слова Ибрагимовича приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Стоит сказать, что в последнее время слухи активно связывали Тео Эрнандеса с «Баварией». Что касается Майка Меньяна, то в прессе писали о возможном переходе этого футболиста в «Манчестер Сити» при трансфере Эдерсона.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Тео Эрнандес Майк Меньян Рафаэл Леау ещё теги
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