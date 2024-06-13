Ибрагимович назвал трёх звёзд, которые не покинут «Милан»

Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович назвал трёх звёздных футболистов команды, которые не уйдут из клуба в летнее трансферное окно. По словам Ибрагимовича, вратарь Майк Меньян, защитник Тео Эрнандес и нападающий Рафаэл Леау продолжат играть за «россонери».

«Меньян, Тео и Леау остаются», - слова Ибрагимовича приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Стоит сказать, что в последнее время слухи активно связывали Тео Эрнандеса с «Баварией». Что касается Майка Меньяна, то в прессе писали о возможном переходе этого футболиста в «Манчестер Сити» при трансфере Эдерсона.