Агент Миранчука отреагировал на информацию о готовности «Аталанты» расстаться с игроком

Вадим Шпинёв, агент российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о возможном уходе своего клиента из клуба.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова отпустить 28-летнего Миранчука за сумму не менее десяти миллионов евро.

«Информация о готовности «Аталанты» продать Алексея за десять миллионов евро — это неправда», — заявил агент Metaratings.

В прошедшей кампании Миранчук принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал в свой актив 12 голевых передач.

Трудовой договор Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в десять миллионов евро.