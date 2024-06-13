Бывший футболист «Спартака» Сальваторе Боккетти может возглавить «Венецию».

По информации «Спорт-Экспресса», агент Боккетти предложил услуги тренера «Венеции», которая по итогам прошедшего сезона пробилась в итальянскую Серию А.

Сообщается, что Боккетти не является приоритетным вариантом, но у его агента хорошие отношения с руководством «Венеции», ведь другой его подопечный — Паоло Ваноли сейчас возглавляет команду. Ожидается, что Ваноли станет новым тренером «Торино», поэтому место в «Венеции» останется вакантным.

Последним местом работы 37-летнего Боккетти была «Верона», которую он покинул летом прошлого года.