Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Италии. Серия А

Боккетти может заменить Ваноли в «Венеции» слухи

13 Июня 2024 • 14:25 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Сальваторе Боккетти может возглавить «Венецию».

По информации «Спорт-Экспресса», агент Боккетти предложил услуги тренера «Венеции», которая по итогам прошедшего сезона пробилась в итальянскую Серию А.

Сообщается, что Боккетти не является приоритетным вариантом, но у его агента хорошие отношения с руководством «Венеции», ведь другой его подопечный — Паоло Ваноли сейчас возглавляет команду. Ожидается, что Ваноли станет новым тренером «Торино», поэтому место в «Венеции» останется вакантным.

Последним местом работы 37-летнего Боккетти была «Верона», которую он покинул летом прошлого года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сальваторе Боккетти Венеция Паоло Ваноли ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Фергюсон выбрал нового главного тренера в «Манчестер Юнайтед» В сборной Германии произошёл конфликт — известны подробности Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси В УЕФА назвали четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024 Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону»
Спортивные новости
Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх «Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Июня
15:38 · Италия. Серия А
Агент Миранчука отреагировал на информацию о готовности «Аталанты» расстаться с игроком
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Рома» повесила ценник на Абрахама — на форварда претендуют три клуба АПЛ слухи
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» продолжает переговоры по форварду «Манчестер Юнайтед»
14:25 · Италия. Серия А
Боккетти может заменить Ваноли в «Венеции» слухи
13:14 · Италия. Серия А
«Милан» объявил о назначении нового главного тренера официально
12:49 · Италия. Серия А
«Милан» хочет подписать полузащитника «Ювентуса»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Эвертона» интересен «Милану» и «Боруссии» Дортмунд
11:44 · Италия. Серия А
Нагучев высказался о назначении Мотты в «Ювентус»
10:17 · Англия. Премьер-лига
Три итальянских клуба заинтересовались игроком «Арсенала»
10:11 · Италия. Серия А
Семшов прокомментировал назначение Мотты в «Ювентус»
10:05 · Англия. Премьер-лига
Дуглас Луис озвучил «Ювентусу» свои требования по зарплате 2
08:45 · Италия. Серия А
«Аталанта» оценила Миранчука - названа сумма
12 Июня
21:40 · Италия. Серия А
Гаттузо возглавил хорватский топ-клуб официально
20:05 · Италия. Серия А
Неста – главный тренер «Монцы» 1 официально
19:32 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно, какая лига отправила на Евро-2024 больше всего игроков 4
Все новости
Рекомендуем