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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил о назначении нового главного тренера официально

13 Июня 2024 • 13:14 Комментировать

«Милан» объявил о назначении нового главного тренера. Пост наставника команды занял португальский специалист Паулу Фонсека, об этом сообщается на официальном сайте «россонери». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, что предыдущим место работы Фонсеки был французский «Лилль», которым португалец руководил с 2022 года. При нем команда заняла четвертое место в прошедшем сезоне Лиги 1.

«Милан» в минувшем розыгрыше чемпионата Италии финишировал на второй позиции. «Россонери» набрали 75 баллов и отстали от чемпиона - «Интера» - на 19 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека
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