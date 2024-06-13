«Милан» хочет подписать полузащитника «Ювентуса»

Французский полузащитник Адриен Рабио может покинуть туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно. У футболиста есть вариант трудоустройства в другом итальянском топ-клубе, рапортует Corriere dello sport.

Заинтересованность в подписании 29-летнего игрока проявляет руководство «Милана». «Россонери» рассматривают кандидатуру Адриена в качестве усиления в среднюю линию команды. Помешать переходу могут высокие требования Рабио по зарплате. Полузащитник хочет получить годовой оклад в размере 7,5-8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Рабио провел 31 матч в Серии А, забил пять голов и отдал три ассиста.