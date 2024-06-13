Нагучев высказался о назначении Мотты в «Ювентус»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев поделился мнением о назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера туринского «Ювентуса».

«Мотта соглашается на первое же большое предложение. Причём весьма спорное с этической точки зрения, учитывая то, игроком какой команды он был. Я верю, что у него получится», - высказался Нагучев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Официально о назначении Мотты было объявлено в среду, 12 июня. Предыдущим его местом работы был другой итальянский клуб – «Болонья».

По итогам прошлого сезона «старая синьора» заняла третье место в Серии А и вышла в Лигу чемпионов.