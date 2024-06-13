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Чемпионат Италии. Серия А

Нагучев высказался о назначении Мотты в «Ювентус»

13 Июня 2024 • 11:44 Комментировать

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев поделился мнением о назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера туринского «Ювентуса».

«Мотта соглашается на первое же большое предложение. Причём весьма спорное с этической точки зрения, учитывая то, игроком какой команды он был. Я верю, что у него получится», - высказался Нагучев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Официально о назначении Мотты было объявлено в среду, 12 июня. Предыдущим его местом работы был другой итальянский клуб – «Болонья».

По итогам прошлого сезона «старая синьора» заняла третье место в Серии А и вышла в Лигу чемпионов.

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