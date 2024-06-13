Семшов прокомментировал назначение Мотты в «Ювентус»

Известный в прошлом российский футболист Игорь Семшов поделился мыслями о назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера туринского «Ювентуса».

«Будет новая команда, новые футболисты. Потребуется время. Мне понравились некоторые тезисы Мотты. Надеюсь, что «Ювентус» преобразится», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что о назначении Мотты в «старую синьору» было объявлено в среду, 12 июня. Предыдущим местом работы специалиста была «Болонья», которую Тьяго вывел в Лигу чемпионов УЕФА. «Ювентус» в минувшей кампании тренировал Массимилиано Аллегри.