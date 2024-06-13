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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» оценила Миранчука - названа сумма

13 Июня 2024 • 08:45 Комментировать

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Интерес к российскому футболисту проявляет «Кальяри».

Как стало известно журналисту Джанлуиджи Лонгари, клуб из Бергамо готов продать Миранчука, если за него предложат порядка десяти миллионов евро. Срок действующего контракта между игроком и «Аталантой» истекает летом следующего года.

В минувшем сезоне Алексей принял участие в 42 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и 12 результативных передач. Вместе с бергамасками полузащитник стал победителем Лиги Европы.

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Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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