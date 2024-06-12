Бывший итальянский хавбек, а ныне тренер Дженнаро Гаттузо принял новый вызов в своей тренерской карьере. Он возглавил один из топовых клубов Хорватии – сплитский «Хайдук». О назначении официально сообщает интернет-портал «Хайдука».

На следующей неделе итальянца официально презентуют в клубе. Контракт с «Хайдуком» рассчитан на два года.

Напомним, что с февраля Гаттузо никого не тренировал. Последним местом работы специалиста был «Марсель», клуб французской Лиги 1. Ранее в карьере тренер работал с «Валенсией», «Миланом» и «Наполи».

Свою тренерскую карьеру бывший итальянский хавбек начал более 10 лет назад – в швейцарском «Сьоне».