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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо возглавил хорватский топ-клуб официально

12 Июня 2024 • 21:40 Комментировать

Бывший итальянский хавбек, а ныне тренер Дженнаро Гаттузо принял новый вызов в своей тренерской карьере. Он возглавил один из топовых клубов Хорватии – сплитский «Хайдук». О назначении официально сообщает интернет-портал «Хайдука».

На следующей неделе итальянца официально презентуют в клубе. Контракт с «Хайдуком» рассчитан на два года.

Напомним, что с февраля Гаттузо никого не тренировал. Последним местом работы специалиста был «Марсель», клуб французской Лиги 1. Ранее в карьере тренер работал с «Валенсией», «Миланом» и «Наполи».

Свою тренерскую карьеру бывший итальянский хавбек начал более 10 лет назад – в швейцарском «Сьоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Хайдук Дженнаро Гаттузо
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