Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте объявил о назначении главным тренером клуба Тьяго Мотты. Специалист подписал с «бьянконери» соглашение на три года.

Молодой 41-летний тренер, в прошлом игрок миланского «Интера», «ПСЖ» и сборной Италии начал свою тренерскую в 2019 году. Тогда он работал с молодёжной командой «ПСЖ», в котором завершил карьеру игрока в 2018 году.

Далее в его карьере уже как тренера были «Дженоа», «Специя» и «Болонья», которую он возглавлял в 2022-2024 годах. По итогу минувшего сезона «Болонья» под руководством Мотты добилась права выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.