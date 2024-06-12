Бывший защитник «Милана», римского «Лацио» и сборной Италии Алессандро Неста, а ныне молодой тренер возглавил «Монцу», клуб итальянской Серии А. Об этом официально сообщает пресс-служба коллектива.

Последним местом работы 48-летнего тренера была «Реджана», ранее он возглавлял «Перуджу», «Фрозиноне» и «Майами».

Напомним, что ранее главным тренером «Монцы» был Раффаэле Палладино. Специалист ушёл из клуба в «Фиорентину» на аналогичный пост.

«Монца» в минувшем сезоне под руководством Палладино финишировала в середине таблицы итальянской Серии А, заняв 12-е место турнирной таблицы с 45 баллами.