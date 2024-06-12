Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» проведёт встречу по будущему Индзаги

12 Июня 2024 • 16:11 Комментировать

В среду у «Интера» запланирована встреча с агентом Туллио Тинти. Стороны обсудят новый контракт главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги. Действующий трудовой договор специалиста рассчитан до середины 2025 года, и клуб хочет заключить более длительное соглашение, о чём рассказывает итальянский Sky.

По данным источника, «Интер» хочет подписать с Индзаги контракт до лета 2026 года с опцией продления ещё на один сезон. Сам тренер рассчитывает заключить  договор сразу до конца сезона 2026/2027.

Напомним, что весной «Интер» уверенно выиграл чемпионат Италии. А в прошлом году под руководством Индзаги команда дошла до финала Лиги чемпионов, где проиграла «Манчестер Сити».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед» В сборной Германии произошёл конфликт — известны подробности
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Месси назвал «Реал» лучшей командой в мире
Спортивные новости
Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх «Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июня
16:11 · Италия. Серия А
«Интер» проведёт встречу по будущему Индзаги
14:50 · Италия. Серия А
«Милан» оформил контракт с новым тренером
13:25 · Италия. Серия А
Президент «Кальяри» ответил на вопрос о Миранчуке
13:02 · Италия. Серия А
Агент Алексея Миранчука отреагировал на интерес «Кальяри»
12:45 · Англия. Премьер-лига
Сарри назвал игроков, которые заставили его гордиться
12:36 · Италия. Серия А
Сарри: «Милан» и «Фиорентина» хорошо бы мне подошли, но мне даже не позвонили»
10:58 · Италия. Серия А
Итальянский клуб предложил 35 миллионов за Довбика
05:41 · Англия. Премьер-лига
Пиоли уже отклонил предложение от английского клуба
05:00 · Италия. Серия А
Конте провёл встречу с капитаном «Наполи», которого хочет забрать «Ювентус»
04:39 · Чемпионат Европы 2024
Копмейнерс – о травме: «Прекрасный месяц превратился в кошмар»
02:24 · Италия. Серия А
Луис Альберто попрощался с «Лацио»: «Не подозревал, что стану «волшебником»
01:27 · Германия. Бундеслига
Стало известно, при каком условии «Реал» может купить Тео Эрнандеса
00:46 · Италия. Серия А
Кьеза дал согласие на переход из «Ювентуса» в другой клуб Серии А
00:27 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А готов предложить 30 млн евро за Гринвуда слухи
00:08 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» близок к подписанию игрока сборной Бразилии
Все новости
Рекомендуем