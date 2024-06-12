«Интер» проведёт встречу по будущему Индзаги

В среду у «Интера» запланирована встреча с агентом Туллио Тинти. Стороны обсудят новый контракт главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги. Действующий трудовой договор специалиста рассчитан до середины 2025 года, и клуб хочет заключить более длительное соглашение, о чём рассказывает итальянский Sky.

По данным источника, «Интер» хочет подписать с Индзаги контракт до лета 2026 года с опцией продления ещё на один сезон. Сам тренер рассчитывает заключить договор сразу до конца сезона 2026/2027.

Напомним, что весной «Интер» уверенно выиграл чемпионат Италии. А в прошлом году под руководством Индзаги команда дошла до финала Лиги чемпионов, где проиграла «Манчестер Сити».