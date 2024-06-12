«Милан» оформил контракт с новым тренером

«Милан» уже оформил контракт с Паулу Фонсекой – документы были подписаны ещё на прошлой неделе. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что в среду контракты с «Миланом» подпишут члены штаба Фонсеки, после чего о назначении португальца будет официально объявлено.

Трудовое соглашение Фонсеки с «Миланом» будет рассчитано до конца июня 2026 года с опцией продления. Португальский тренер будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.

Неделю назад об уходе Паулу Фонсеки с тренерского мостика объявил «Лилль». Португалец возвращается в Италию, где ранее он уже тренировал «Рому».