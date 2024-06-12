Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» оформил контракт с новым тренером

12 Июня 2024 • 14:50 Комментировать

«Милан» уже оформил контракт с Паулу Фонсекой – документы были подписаны ещё на прошлой неделе. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что в среду контракты с «Миланом» подпишут члены штаба Фонсеки, после чего о назначении португальца будет официально объявлено.

Трудовое соглашение Фонсеки с «Миланом» будет рассчитано до конца июня 2026 года с опцией продления. Португальский тренер будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.

Неделю назад об уходе Паулу Фонсеки с тренерского мостика объявил «Лилль». Португалец возвращается в Италию, где ранее он уже тренировал «Рому».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед»
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Генич покинул «Матч ТВ»
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июня
14:50 · Италия. Серия А
«Милан» оформил контракт с новым тренером
13:25 · Италия. Серия А
Президент «Кальяри» ответил на вопрос о Миранчуке
13:02 · Италия. Серия А
Агент Алексея Миранчука отреагировал на интерес «Кальяри»
12:45 · Англия. Премьер-лига
Сарри назвал игроков, которые заставили его гордиться
12:36 · Италия. Серия А
Сарри: «Милан» и «Фиорентина» хорошо бы мне подошли, но мне даже не позвонили»
10:58 · Италия. Серия А
Итальянский клуб предложил 35 миллионов за Довбика
05:41 · Англия. Премьер-лига
Пиоли уже отклонил предложение от английского клуба
05:00 · Италия. Серия А
Конте провёл встречу с капитаном «Наполи», которого хочет забрать «Ювентус»
04:39 · Чемпионат Европы 2024
Копмейнерс – о травме: «Прекрасный месяц превратился в кошмар»
02:24 · Италия. Серия А
Луис Альберто попрощался с «Лацио»: «Не подозревал, что стану «волшебником»
01:27 · Германия. Бундеслига
Стало известно, при каком условии «Реал» может купить Тео Эрнандеса
00:46 · Италия. Серия А
Кьеза дал согласие на переход из «Ювентуса» в другой клуб Серии А
00:27 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А готов предложить 30 млн евро за Гринвуда слухи
00:08 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» близок к подписанию игрока сборной Бразилии
11 Июня
23:51 · Италия. Серия А
Капелло назвал трёх фаворитов Серии А – среди них нет «Интера»
Все новости
Рекомендуем