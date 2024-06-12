Президент «Кальяри» ответил на вопрос о Миранчуке

Томмазо Джулини, который работает на должности президента «Кальяри», отреагировал на информацию об интересе клуба к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

«Мы заинтересованы в покупке Алексея Миранчука? Это неправда», - цитирует Джулини Sport24.

Алексей Миранчук является игроком «Аталанты». В сезоне 2023/2024 россиянин провёл за команду из Бергамо 42 официальных матча, в которых записал на свой счёт четыре гола и двенадцать голевых передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Миранчука в 10 миллионов евро.