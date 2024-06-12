Агент Алексея Миранчука отреагировал на интерес «Кальяри»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитника сборной России и «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с журналистами высказался об интересе со стороны «Кальяри».

«Есть официальный источник - аккаунт клуба, если там написано, что мы подписали какого-то игрока на такой-то срок, то тогда можно говорить. А то, что печатают СМИ... Не будем на это обращать внимание», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Алексей сыграл 42 встречи за команду из Бергамо. В активе 28-летнего россиянина четыре забитых мяча и 12 голевых передач. Контракт Миранчука рассчитан до 2025 года.