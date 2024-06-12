Сарри: «Милан» и «Фиорентина» хорошо бы мне подошли, но мне даже не позвонили»

Бывший тренер «Лацио» Маурицио Сарри признался, что был бы не против возглавить «Милан» или «Фиорентину», но представители этих клубов даже не связались со специалистом.

«Получал ли я предложения о работе? Да, но не от итальянских клубов, к сожалению. Я разочарован, ведь были клубы, которые хорошо мне подходили. Решения принимают президенты, но мне никто не позвонил и даже не выслушал. Имел ли я в виду «Милан» и «Фиорентину»? Да, эти клубы хорошо бы мне подошли», – цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, во второй половине сезона Маурицио покинул «Лацио», с которым в сезоне 2022/23 финишировал на втором месте в итальянской Серии А.