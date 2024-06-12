Итальянский клуб предложил 35 миллионов за Довбика

Нападающий сборной Украины и «Жироны» Артём Довбик может оказаться в итальянской Серии А. Интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Испании проявляет «Наполи».

Согласно данным журналистов AS, неаполитанский клуб предложил каталонцам 35 миллионов евро за украинского форварда. Главным конкурентом «Наполи» в борьбе за Довбика считается мадридский «Атлетико». Однако «матрасники» предлагают за игрока 25 миллионов.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании 26-летний нападающий провел 36 поединков, в которых записал на свой счет 24 забитых мяча (семь – с пенальти) и восемь голевых передач.