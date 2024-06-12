Конте провёл встречу с капитаном «Наполи», которого хочет забрать «Ювентус»

Новый рулевой «Наполи» Антонио Конте уговаривает Джованни ди Лоренцо остаться в клубе.

30-летний правый защитник планирует уйти, о чём открыто заявлял его агент. Во вторник Конте встретился с капитаном команды и тем самым агентом для обсуждения ситуации. Согласно данным Sky Sport, диалог прошёл спокойно, но особого результата не принёс – положение дел осталось прежним. Представитель игрока объяснил, почему тот принял решение сменить обстановку, в то время как наставник заверил, что рассчитывает на итальянца в предстоящем сезоне.

Напомним, что на Джованни ди Лоренцо претендует «Ювентус». Туринцы следят за ситуацией и дожидаются подходящего момента, чтобы начать переговоры.