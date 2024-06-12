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Чемпионат Италии. Серия А

Луис Альберто попрощался с «Лацио»: «Не подозревал, что стану «волшебником»

12 Июня 2024 • 02:24 Комментировать

Луис Альберто обратился к болельщикам «Лацио» после объявления о переходе в «Аль-Духаиль».

Катарский клуб подтвердил трансфер 31-летнего испанца во вторник. В цветах «Лацио» игрок провёл почти восемь лет.

«Это история любви. Простой 23-летний парень из испанской деревни приехал в Рим, даже не подозревая, что станет здесь «волшебником». Восемь лет в футболке «Лацио», восемь лет страсти и полной самоотдачи в каждом матче, на каждой тренировке. Со временем город и стадион стали домом. Как и в каждой истории любви, были тяжёлые времена, травмы, поражения, но были и незабываемые моменты, победы. Спасибо за всё, «Лацио». Я рад, что стал частью великой истории клуба», – написал в социальных сетях Луис Альберто.

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Лацио Луис Альберто аль-духаиль ещё теги
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