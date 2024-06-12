Кьеза дал согласие на переход из «Ювентуса» в другой клуб Серии А

Футболист «Ювентуса» Федерико Кьеза сообщил о готовности перейти в «Рому».

«Бьянконери» готовы расстаться с 26-летним игроком в предстоящее трансферное окно – контракт итальянца истекает через год, а к договорённости по новому соглашению стороны даже не приблизились. По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, сам Кьеза через своего агента уже объявил, что готов перейти в «Рому». Вингеру понравился проект, предложенный ему римлянами. Переговоры между клубами пока не стартовали.

Федерико Кьеза выступает за «Ювентус» с 2020 года. В прошедшем сезоне футболист сборной Италии отметился десятью голами и тремя ассистами, отыграв 37 матчей за «старую синьору» во всех турнирах.