Капелло назвал трёх фаворитов Серии А – среди них нет «Интера»

Легендарный экс-тренер Фабио Капелло считает, что миланский «Интер» не сможет защитить чемпионский титул.

«Нерадзурри» уверенно выиграли скудетто в прошедшем сезоне, опередив «Милан» на 19 очков. Тем не менее, по словам Капелло, в новом розыгрыше чемпионата Италии будет новый чемпион.

«Я не думаю, что «Интер» повторит свой успех. Я вижу, как «Милан» и «Ювентус» ведут борьбу за место на вершине. Также стоит упомянуть «Наполи» – клуб пригласил Антонио Конте в самое подходящее время. Он уже доказал, что является настоящим победителем, и с ним «Наполи» также будет в числе фаворитов, поскольку не участвует в еврокубках и сможет сосредоточиться только на чемпионате», – цитирует Football Italia Капелло.