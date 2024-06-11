Барелла – о новом контракте с «Интером»: «Я верю в проект»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла высказался после продления контракта с клубом.

Новый договор 27-летнего футболиста с «нерадзурри» рассчитан до середины 2029 года.

«Я очень рад, что заключил контракт с «Интером» на такой продолжительный срок. Я верю в этот проект, поэтому у меня не было никаких сомнений. Я хотел закрыть вопрос до чемпионата Европы.

Горжусь тем, что смогу выступать за этот великий клуб ещё столько лет. Надеюсь продолжить идти по пути успеха, как в предыдущих сезонах с нынешним составом и тренером. Мы пережили много незабываемых моментов, и впереди у нас, уверен, ещё много всего прекрасного», – заявил в интервью официальному сайту «Интера» Барелла.