Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Италии. Серия А

Один из лидеров «Лацио» продолжит карьеру в Катаре официально

11 Июня 2024 • 22:05 Комментировать

Полузащитник Луис Альберто перебрался из «Лацио» в «Аль-Духаиль».

Катарский клуб официально объявил о трансфере 31-летнего футболиста. По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, стоимость сделки составила 11 млн евро плюс бонусы. Процент от этой суммы получит «Ливерпуль», за который испанец выступал до переезда в Рим.

Луис Альберто представлял цвета «Лацио» на протяжении восьми лет. В общей сложности атакующий хавбек провёл 307 поединков за «орлов» во всех турнирах, записав себе в актив 52 забитых мяча и 79 результативных передач. В прошедшем сезоне игрок стал автором пяти голов и 11 ассистов, отыграв 44 матча.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Луис Альберто аль-духаиль трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» Моуринью назвал топ-сборную, которая не выиграет Евро-2024 «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Агент высказался о переходе Депая в «Спартак» «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед»
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июня
22:38 · Италия. Серия А
Барелла – о новом контракте с «Интером»: «Я верю в проект»
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Монца» объявила о переходе воспитанника «Манчестер Юнайтед»
22:05 · Италия. Серия А
Один из лидеров «Лацио» продолжит карьеру в Катаре официально
21:13 · Италия. Серия А
Стало известно, когда «Милан» подпишет контракт с Фонсекой
20:32 · Италия. Серия А
Барелла подписал новый долгосрочный контракт с «Интером» официально
19:23 · Италия. Серия А
Барони возглавил «Лацио» официально
18:06 · Италия. Серия А
Романо: «Мотта подписал контракт с «Ювентусом»
13:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на нападающего «Аталанты»
12:43 · Италия. Серия А
Копмейнерс пропустит Евро-2024
12:39 · Италия. Серия А
«Аль-Наср» заплатит за Щесны 5 миллионов евро
11:09 · Россия. Премьер-лига
В «Дженоа» коротко высказались о Сперцяне
09:52 · Италия. Серия А
«Ювентус» намерен предложить двух игроков и 20 миллионов евро за Дугласа Луиса
09:39 · Англия. Премьер-лига
Амрабат хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе
09:34 · Италия. Серия А
Сборная Нидерландов может лишиться ещё одного полузащитника помимо де Йонга
08:44 · Россия. Премьер-лига
Вьештица высказался о возможном переходе экс-форварда «Реала» в «Зенит»
Все новости
Рекомендуем