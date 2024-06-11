Полузащитник Луис Альберто перебрался из «Лацио» в «Аль-Духаиль».

Катарский клуб официально объявил о трансфере 31-летнего футболиста. По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, стоимость сделки составила 11 млн евро плюс бонусы. Процент от этой суммы получит «Ливерпуль», за который испанец выступал до переезда в Рим.

Луис Альберто представлял цвета «Лацио» на протяжении восьми лет. В общей сложности атакующий хавбек провёл 307 поединков за «орлов» во всех турнирах, записав себе в актив 52 забитых мяча и 79 результативных передач. В прошедшем сезоне игрок стал автором пяти голов и 11 ассистов, отыграв 44 матча.