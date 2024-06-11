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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, когда «Милан» подпишет контракт с Фонсекой

11 Июня 2024 • 21:13 Комментировать

Итальянский «Милан» объявит о назначении португальского наставника Паулу Фонсеки главным тренером команды на этой неделе. Об этом информирует Sky Sport.

По данным источника. специалист подпишет контракт по схеме «2+1» и будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

Ожидается, что клуб официально сообщит о назначении Фонсеки в четверг, 13 июня. Об этом сообщит Златан Ибрагимович, занимающий пост советника владельцев «россонери»

Стоит напомнить, что «Милан» в минувшем финишировал на второй позиции турнирной таблицы первенства Италии, заработав 74 балла. Ранее команду покинул главный тренер Стефано Пиоли.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека
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