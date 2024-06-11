Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла подписал новый долгосрочный контракт с «нерадзурри». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новое трудовое соглашение Николо рассчитано с миланским клубом до лета 2029 года.

Сейчас Барелле 27 лет, в «Интере» он с летнего трансферного окна 2020 года. В минувшем сезоне он стал со своим клубом чемпионом Италии. На поле провёл свыше 45 матчей во всех официальных турнирах, при этом забил в них два гола и оформил семь голевых передач.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока полузащиты сборной Италии в сумму в 80 млн евро.