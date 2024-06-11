Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Италии. Серия А

Барелла подписал новый долгосрочный контракт с «Интером» официально

11 Июня 2024 • 20:32 Комментировать

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла подписал новый долгосрочный контракт с «нерадзурри». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новое трудовое соглашение Николо рассчитано с миланским клубом до лета 2029 года.

Сейчас Барелле 27 лет, в «Интере» он с летнего трансферного окна 2020 года. В минувшем сезоне он стал со своим клубом чемпионом Италии. На поле провёл свыше 45 матчей во всех официальных турнирах, при этом забил в них два гола и оформил семь голевых передач.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока полузащиты сборной Италии в сумму в 80 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Николо Барелла
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» Роналду не вышел, а Модрич зарешал: сборная Хорватии в гостях переиграла Португалию Моуринью назвал топ-сборную, которая не выиграет Евро-2024 Агент высказался о переходе Депая в «Спартак» «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июня
20:32 · Италия. Серия А
Барелла подписал новый долгосрочный контракт с «Интером» официально
19:23 · Италия. Серия А
Барони возглавил «Лацио» официально
18:06 · Италия. Серия А
Романо: «Мотта подписал контракт с «Ювентусом»
13:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на нападающего «Аталанты»
12:43 · Италия. Серия А
Копмейнерс пропустит Евро-2024
12:39 · Италия. Серия А
«Аль-Наср» заплатит за Щесны 5 миллионов евро
11:09 · Россия. Премьер-лига
В «Дженоа» коротко высказались о Сперцяне
09:52 · Италия. Серия А
«Ювентус» намерен предложить двух игроков и 20 миллионов евро за Дугласа Луиса
09:39 · Англия. Премьер-лига
Амрабат хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе
09:34 · Италия. Серия А
Сборная Нидерландов может лишиться ещё одного полузащитника помимо де Йонга
08:44 · Россия. Премьер-лига
Вьештица высказался о возможном переходе экс-форварда «Реала» в «Зенит»
10 Июня
21:32 · Россия. Премьер-лига
В Сербии рассказали о дальнейших планах Йовича слухи
19:49 · Россия. Премьер-лига
«Дженоа» рассматривает вариант трансфера Сперцяна слухи
19:18 · Италия. Серия А
«Ювентус» может подписать Берарди
19:11 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» обсудит с «Астон Виллой» переход бразильского игрока
Все новости
Рекомендуем