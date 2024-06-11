Римский «Лацио» официально объявил имя нового главного тренера. Им стал итальянский специалист Марко Барони.

60-летний специалист в минувшем сезоне возглавлял «Верону». При нём коллектив избежал вылета из высшего дивизиона итальянского футбола и занял 13-е место. За свою тренерскую карьеру, которая стартовала в 2000 году, Барони успел поработать с более чем 15 командами.

«Лацио» по итогу сезона-2023/24 финишировал на седьмом месте таблицы с 61 баллом, отстав на два очка от «Ромы» с шестой строчки и на семь очков от зоны Лиги чемпионов. Сменил Барони на посту Игора Тудора.