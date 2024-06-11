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Чемпионат Италии. Серия А

Барони возглавил «Лацио» официально

11 Июня 2024 • 19:23 Комментировать

Римский «Лацио» официально объявил имя нового главного тренера. Им стал итальянский специалист Марко Барони.

60-летний специалист в минувшем сезоне возглавлял «Верону». При нём коллектив избежал вылета из высшего дивизиона итальянского футбола и занял 13-е место. За свою тренерскую карьеру, которая стартовала в 2000 году, Барони успел поработать с более чем 15 командами.

«Лацио» по итогу сезона-2023/24 финишировал на седьмом месте таблицы с 61 баллом, отстав на два очка от «Ромы» с шестой строчки и на семь очков от зоны Лиги чемпионов. Сменил Барони на посту Игора Тудора.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Марко Барони
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