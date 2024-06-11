Романо: «Мотта подписал контракт с «Ювентусом»

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети сообщил о том, что Тьяго Мотта, бывший итальянский полузащитник, а ныне тренер подписал контракт с туринским «Ювентусом». Это случилось сегодня, 11 июня.

«Тьяго Мотта только что подписал контракт в качестве нового тренера «Ювентуса» после личной встречи с руководством», - сообщает Романо.

Напомним, что в минувшем сезоне Мотта провёл прекрасную работу с «Болоньей». Середняк Серии А смог по итогу сезона квалифицироваться в Лигу чемпионов. В «Болонье» он работал с 2022 по 2024 годы, ранее тренировал «Специю» и «Дженоа», а также команду «ПСЖ» до 19 лет.