Копмейнерс пропустит Евро-2024

Полузащитник сборной Нидерландов Тён Копмейнерс не поможет своей команде на ближайшем чемпионате Европы. Журналист Фабрицио Романо подтвердил, что хавбек итальянской «Аталанты» покинул расположение «оранжевых».

Отметим, что вчера сборная Нидерландов также лишилась другого основного полузащитника – Френки де Йонга из каталонской «Барселоны». Хавбек тоже не сыграет на чемпионате Европы.

Напомним, в минувшем розыгрыше чемпионата Италии Копмейнерс записал на свой актив 12 голов и 5 результативных передач. 26-летний полузащитник этим летом может перебраться в туринский «Ювентус».