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Копмейнерс пропустит Евро-2024

11 Июня 2024 • 12:43 Комментировать
Польша
...
Нидерланды
16.06 16:00

Полузащитник сборной Нидерландов Тён Копмейнерс не поможет своей команде на ближайшем чемпионате Европы. Журналист Фабрицио Романо подтвердил, что хавбек итальянской «Аталанты» покинул расположение «оранжевых».

Отметим, что вчера сборная Нидерландов также лишилась другого основного полузащитника – Френки де Йонга из каталонской «Барселоны». Хавбек тоже не сыграет на чемпионате Европы.

Напомним, в минувшем розыгрыше чемпионата Италии Копмейнерс записал на свой актив 12 голов и 5 результативных передач. 26-летний полузащитник этим летом может перебраться в туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Тён Копмейнерс сборная Нидерландов

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