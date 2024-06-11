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Чемпионат Италии. Серия А

«Аль-Наср» заплатит за Щесны 5 миллионов евро

11 Июня 2024 • 12:39 Комментировать

Вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щесны приближается к тому, чтобы покинуть свою команду на постоянной основе. По информации от журналиста Николо Скиры, «Аль-Наср» должен заплатить за польского футболиста 5 миллионов евро компенсации.

Отмечается, что Щесны должен подписать контракт до 2026 года с зарплатой в размере 20 миллионов евро в год. Бывший вратарь лондонского «Арсенала» готов перебраться в Саудовскую Аравию ради большой зарплаты.

34-летний Щесны провёл 35 матчей в минувшем розыгрыше итальянской Серии А, где 16 раз сохранил свои ворота сухими. Войцех выступает за туринский «Ювентус» с 2017 года, когда перебрался из столичной «Ромы».

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