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«Ювентус» намерен предложить двух игроков и 20 миллионов евро за Дугласа Луиса

11 Июня 2024 • 09:52 Комментировать

Туринский «Ювентус» всерьёз нацелился на полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, ради трансфера бразильца «старая синьора» готова отправить в Англию двух футболистов и вдобавок выложить 20 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Ювентус» не прочь расстаться с полузащитником Уэстоном Маккени и вингера Самуэля Илинга. Оба футболиста не входят в планы нового тренера Тьяго Мотты, который приступит к работе в июле.

Напомним, Дуглас Луис ранее был интересен лондонскому «Арсеналу», но «канониры» больше не участвуют в гонке за полузащитником.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Астон Вилла Дуглас Луис Уэстон Маккенни Самуэль Илинг ещё теги
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09:52 · Италия. Серия А
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