«Ювентус» намерен предложить двух игроков и 20 миллионов евро за Дугласа Луиса

Туринский «Ювентус» всерьёз нацелился на полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, ради трансфера бразильца «старая синьора» готова отправить в Англию двух футболистов и вдобавок выложить 20 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Ювентус» не прочь расстаться с полузащитником Уэстоном Маккени и вингера Самуэля Илинга. Оба футболиста не входят в планы нового тренера Тьяго Мотты, который приступит к работе в июле.

Напомним, Дуглас Луис ранее был интересен лондонскому «Арсеналу», но «канониры» больше не участвуют в гонке за полузащитником.