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Чемпионат Италии. Серия А

Сборная Нидерландов может лишиться ещё одного полузащитника помимо де Йонга

11 Июня 2024 • 09:34 Комментировать
Польша
...
Нидерланды
16.06 16:00

Сборная Нидерландов не сможет рассчитывать на своего полузащитника Френки де Йонга на Евро-2024, но команда рискует потерять ещё одного хавбека. По информации от журналиста Фабрицио Романо, под угрозой пропуска турнира находится полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс, у которого обнаружена мышечная травма.

Отметим, что сборная Нидерландов сыграет на Евро-2024 в одной группе с Польшей, Францией и Австрией. На предыдущем чемпионате Европы «оранжевые» дошли до ⅛ финала, где проиграли Чехии.

26-летний Копмейнерс закончил минувший сезон с 12 голами и 5 результативными передачами в итальянской Серии А. Нидерландец также помог «Аталанте» выиграть Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Френки де Йонг Тён Копмейнерс сборная Нидерландов ещё теги

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