Сборная Нидерландов может лишиться ещё одного полузащитника помимо де Йонга

Сборная Нидерландов не сможет рассчитывать на своего полузащитника Френки де Йонга на Евро-2024, но команда рискует потерять ещё одного хавбека. По информации от журналиста Фабрицио Романо, под угрозой пропуска турнира находится полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс, у которого обнаружена мышечная травма.

Отметим, что сборная Нидерландов сыграет на Евро-2024 в одной группе с Польшей, Францией и Австрией. На предыдущем чемпионате Европы «оранжевые» дошли до ⅛ финала, где проиграли Чехии.

26-летний Копмейнерс закончил минувший сезон с 12 голами и 5 результативными передачами в итальянской Серии А. Нидерландец также помог «Аталанте» выиграть Лигу Европы.