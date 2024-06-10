«Ювентус» может подписать Берарди

Форвард «Сассуоло» Доменико Берарди может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как пишет на своих страницах Gazzetta.it, в услугах футболиста заинтересован туринский «Ювентус», в который он мог перейти ещё в 2016 году, но тогда сделка сорвалась.

Напомним, в начале марта стало известно, что футболист порвал ахилл и выбыл до конца сезона. По этой причине футболист не поможет сборной Италии на предстоящем чемпионате Европы-2024.

В этом сезоне в активе Берарди девять голов и три ассиста в рамках 17 проведённых встреч.

Напомним, «Сассуоло» по итогам минувшего сезона итальянского чемпионата занял предпоследнее место и вылетел из Серии А.