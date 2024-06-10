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Клуб из Саудовской Аравии готов выложить 120 миллионов евро за Осимхена слухи

10 Июня 2024 • 18:37 Комментировать

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По сведениям Il Matino, «Аль-Ахли» намерен предложить «Наполи» 120 миллионов евро за нигерийского футболиста. При этом сообщается, что пока неизвестна позиция самого Осимхена — не факт, что он захочет ехать в Саудовскую Аравию.

В прошедшем сезоне 25-летний Осимхен провел 32 матча во всех турнирах, в которых 17 раз поразил ворота соперников и стал автором четырех результативных передач.

Действующий трудовой договор нападающего с «Наполи» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 100 миллионов евро.

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