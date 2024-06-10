Барцальи: «У Конте тяжёлые тренировки, но он всегда даёт результат»

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Барцальи высказался о недавнем назначении Антонио Конте на должность главного тренера «Наполи».

Итальянский наставник вернётся к работе впервые более чем за год – он заключил с неаполитанцами соглашение, рассчитанное до конца сезона-2026/27.

«Конте – один из тех тренеров, что всегда дают результат. Он очень дотошен, и даже настоящие чемпионы могут стать ещё лучше, работая с ним.

Да, Антонио очень требователен, и его тренировки настолько сложны, что о них ходят легенды. С ним каждая команда обретает особый менталитет», – цитирует TMW Барцальи.