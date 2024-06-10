Стало известно, почему Дзаньоло откладывает переход в клуб Ла Лиги

Атакующий полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло не торопится переезжать в Испанию.

На днях стало известно о вероятном переходе итальянца в «Вильярреал». Тем не менее, по сведениям Sportitalia, Дзаньоло тянет с ответом, поскольку предпочитает вернуться на родину. Среди клубов Серии А интерес к 24-летнему игроку проявляет «Аталанта», также среди претендентов ранее назывались «Фиорентина» и «Ювентус».

Прошедший сезон Николо Дзаньоло провёл в «Астон Вилле», за которую выступал на правах аренды. Экс-футболисту «Ромы» так и не удалось пробиться в стартовый состав бирмингемского коллектива.