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Жиру рассказал, почему решил продолжить карьеру в МЛС

10 Июня 2024 • 02:08 Комментировать
Орландо Сити
...
Лос-Анджелес
16.06 02:30

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру объяснил причину ухода из «Милана».

37-летний игрок попрощался с «россонери» по окончании сезона – он переходит в «Лос-Анджелес» свободным агентом.

«Я почувствовал, что настало сделать выбор в пользу семьи, сказать «хватит» выступлениям на самом-самом высоком уровне. Но это вовсе не значит, что я еду в МЛС как турист. Эта лига сделала серьёзный шаг вперёд в последние годы. Да, до уровня европейских чемпионатов пока далеко, но я перехожу в амбициозный клуб, где также выступает мой друг Уго Льорис», – приводит Goal высказывание форварда.

Напомним, что Оливье Жиру завершит карьеру в сборной Франции после Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Франции Оливье Жиру Лос-Анджелес ещё теги

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