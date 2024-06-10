Жиру рассказал, почему решил продолжить карьеру в МЛС

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру объяснил причину ухода из «Милана».

37-летний игрок попрощался с «россонери» по окончании сезона – он переходит в «Лос-Анджелес» свободным агентом.

«Я почувствовал, что настало сделать выбор в пользу семьи, сказать «хватит» выступлениям на самом-самом высоком уровне. Но это вовсе не значит, что я еду в МЛС как турист. Эта лига сделала серьёзный шаг вперёд в последние годы. Да, до уровня европейских чемпионатов пока далеко, но я перехожу в амбициозный клуб, где также выступает мой друг Уго Льорис», – приводит Goal высказывание форварда.

Напомним, что Оливье Жиру завершит карьеру в сборной Франции после Евро-2024.