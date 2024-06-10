Кварацхелия: «Чувствую, что в «Наполи» меня очень ценят»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия доволен отношением к себе в клубе.

Слухи регулярно связывают грузинского футболиста с возможным уходом – основным претендентом называется «ПСЖ».

«В «Наполи» я чувствую, что меня ценят, я ощущаю поддержку окружающих меня людей. Это большая ответственность, поскольку всегда хочется оправдывать надежды тех, кто в тебя верит. Я много работаю, делаю всё, чтобы болельщики были довольны», – приводит итальянский журналист Николо Скира слова Кварацхелии.

Контракт 23-летнего игрока с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Недавно стало известно, что «адзурри» могут предложить своей звезде новое соглашение.