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Чемпионат Италии. Серия А

Названы условия возможного перехода де Кетеларе из «Милана» в «Аталанту»

09 Июня 2024 • 23:50 Комментировать
Аталанта
2:3
Фиорентина

«Аталанта» ведёт переговоры с «Миланом» по трансферу атакующего полузащитника Шарля де Кетеларе.

Бельгиец успешно проявил себя в минувшем сезоне, выступая за бергамасков на правах аренды. По информации инсайдера Николо Скиры, «Аталанта» по-прежнему намерена выкупить 23-летнего игрока за оговорённые изначально 22 млн евро, однако планирует внести поправки в другие пункты.

Руководство клуба из Бергамо не хотело бы платить «Милану» 4 млн евро бонусов, как планировалось прежде, также обладатели Лиги Европы намерены вычеркнуть из сделки право «россонери» на 10% от следующей продажи футболиста. Отмечается, что «Милан» не собирается идти на такие уступки.

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