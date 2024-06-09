Гранд Серии А рассматривал возможность подписания Депая

Нападающий Мемфис Депай мог продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Нидерландский футболист покидает мадридский «Атлетико» в качестве свободного агента – форвард объявил об этом сам в начале месяца. Согласно информации La Gazzetta dello Sport, к Депаю присматривался миланский «Интер». В последние недели «нерадзурри» изучали кандидатуру 30-летнего игрока, но решили не начинать с ним переговоры.

Мемфис Депай выступал за «Атлетико» на протяжении полутора лет. В прошедшей кампании экс-нападающий ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 31 поединке за «матрасников».