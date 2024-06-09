Ван Бастен оценил уровень Зиркзее, которого пытается подписать «Милан»

Легендарный экс-футболист Марко ван Бастен рассказал, что думает о форварде «Болоньи» Джошуа Зиркзее.

23-летний игрок уже скоро может перебраться в «Милан» – именно «россонери» в борьбе за нидерландца, который также интересен «Ювентусу» и лондонскому «Арсеналу».

«Зиркзее – многообещающий футболист, но он только в начале своего пути. Нужно подождать – время покажет, насколько он хорош. Не могу сказать, станет ли он великим, но задатки у него определённо есть.

«Милан» обязан совершать качественные подписания, если хочет добиваться успеха в Европе. Сейчас я не могу сказать, заиграет ли Зиркзее, если перейдёт», – приводит журналист Альфредо Педулла слова ван Бастена.