«Наполи» близок к подписанию двух центральных защитников

«Наполи» намерен подписать двух игроков на позицию центрального защитника.

Ряды команды Антонио Конте в скором времени могут пополнить Марио Эрмосо и Алессандро Буонджорно. Как сообщает журналист Руди Галетти, переговоры с обоими футболистами находятся на продвинутой стадии.

С испанцем ситуация обстоит проще: его контракт с мадридским «Атлетико» истекает в текущем месяце, и «Наполи» осталось лишь урегулировать последние детали сотрудничества с 28-летним игроком.

В случае с Буонджорно неаполитанцам предстоит выдержать конкуренцию с миланским «Интером». «Адзурри», впрочем, уже близки к договорённости с итальянцем, но пока не согласовали трансфер с «Торино».