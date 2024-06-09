«Кальяри» не будет выкупать Шомуродова у «Ромы»

Форвард «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, выступающий за «Кальяри» на правах аренды, вернется в клуб.

Как информирует известный журналист Николо Скира в соцсетях, сардинцы не будут активировать опцию на выкуп футболиста у римского клуба. Сообщается, что «Рома» хотела за игрока сборной Узбекистана 9 млн евро.

Отметим, что в прошедшем сезоне Шомуродов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с римским клубом рассчитано до лета 2026 года.